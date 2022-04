Isabelle OTLET (DEVIOT)

Expertise en conduite de projets auprès d'acteurs privés et d'organismes institutionnels (ministères, administrations, associations...).

Expérience marketing/ communication "environnement" dans le domaine de la santé

Expérience des problématiques transverses et sociétales: santé, développement durable, alimentation.



Connaissance approfondie des enjeux de la loi HPST, de l’apport des ARS et des différents partenaires impliqués dans l’offre de santé.



Compétences :



 Gestion de projets territoriaux de santé :

- Pilotage d'actions de santé publique (prévention et promotion de la santé)

- Animation partenariale avec les institutions de santé, les opérateurs et les élus

- Elaboration et négociation de contrats locaux de santé



 Communication :

- Conception de stratégies de communication interne et externe,

- Mise en œuvre de plans d’actions on-off line : relations presse, publicité média, évènementiel, édition, web

- Gestion de gammes de produits de grande consommation,

- Conception et exploitation d’études de marché ou d’opinion,

- Création, organisation et secrétariat général d’association

- Animation de groupes de projets transverses



 Responsabilité sociétale des entreprises -Développement durable :

- Connaissance des acteurs institutionnels et des enjeux sociaux, économiques et environnementaux,

- Cadre réglementaire de la RSE, reporting conforme aux référentiels, normes (dont ISO 26000),

- Dialogue avec les parties prenantes, communication et achats responsables,

- Réglementation en environnement

- Ressources humaines : diversité, formation, accompagnement au changement.



 Formation :

- Conception d’offre de formation pour les professionnels

- Recueil et analyse des besoins, veille

- Elaboration de supports et documents pédagogiques

- Animation d’actions de formation

- Mise en place de procédures d’évaluation des formations

- Coordination du suivi administratif et budgétaire



Mes compétences :

TOEIC 880 (2012)