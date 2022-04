Isabelle OUIN

Je fus soignante dans différents établissements (dont 10 ans infirmière) et 16 mois responsable d'un S.S.IA.D.

Toutes ces années de travail et de formations m'ont enrichie humainement et dans mes pratiques professionnelles.

Afin de toujours évoluer , optimiser mes compétences, je viens de réussir un Master 2 en Management des Organisations Sociales et médico-sociales après avoir obtenue un Master 1 en Diagnostic et Management des Organisations.

Mes objectifs aujourd'hui sont de pouvoir m'investir dans la prise en charge de l'organisation d'un établissement ou d'un service.

L'élaboration de projets en collaboration avec mes collègues serait captivant.

Je suis persévérante, dynamique, aime le travail d'équipe, le management participatif, fédérer les équipes, disponible.



Mes compétences :

Gestion logistique ( matériel, flotte de véhicule

Gestion financière du fonctionnement du service (

Management d'une équipe de 13 personnes ( planning

Gestion administrative ( présentation orale et écr

Empathie et écoute