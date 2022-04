Isabelle OUVRY

Mon engagement à atteindre les objectifs, mes facultés d’écoute, d’analyse des situations complexes et de négociation associées à mes domaines d’expertise technique apporte un support d’aide à la décision managériale et opérationnelle intégrant l’ensemble des paramètres de la fonction Ressources Humaines.

Mes valeurs reposent sur la reconnaissance des compétences individuelles et collectives qui sont un élément fondamental au développement d’une entreprise, favorisant l’optimisation des processus et la conduite du changement.

Forte d’une expérience de plus de 15 ans en Ressources Humaines sur des postes polyvalents et multi-sites, dans des entreprises d’envergure nationale et œuvrant à l’international, j’ai abordé l’ensemble des domaines de la fonction Ressources Humaines. Mes dernières expériences m’ont apporté une expertise approfondie en relations sociales, négociations et gestion des conflits ainsi que l’accompagnement du management au plus près des besoins opérationnels du terrain.



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Gestion de la performance

Relations sociales

Paie

Droit social

Recrutement

Gestion du personnel

Business development

Formation professionnelle

Leadership