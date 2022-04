Isabelle PANEA

Née juste après la période faste des 30 glorieuses, j'ai très jeune, ressenti un mal-être profond dans la société. Aussi, ai-je décidé de me lancer au service de mon prochain pour participer à la transition qui est en cours. Dans un système qui touche à sa fin, l'Homme a plus que besoin d'une reconnexion avec ses valeurs et ses ressources.

Nous avons des capacités insoupçonnées, nous sommes tous capables de grandes choses, à commencer par travailler à notre propre bonheur. Mon rôle d'accompagnatrice est de vous aider à découvrir et à exploiter vos propres richesses et à dépasser vos limitations et obstacles, pour aller vers un mieux-être profond et durable.

Nous voulons que le monde change alors nous devons changer nous-même!

Je souhaite apporter ma pierre pour une évolution sociétale plus humaine, plus solidaire et épanouie.



Mes compétences :

Écologie

Arts

Relationnel

Bioénergie

Développement durable

Leadership

Génératrice de bonheur

Accompagnement à la vie