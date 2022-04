Isabelle PARRILLA

Plus de 10 années d'expérience dans le domaine de l'analyse physico-chimique des molécules à visée thérapeutique, plus particulièrement pour la mesure de solubilité et de la stabilité des entités chimiques en milieu aqueux.

- Support aux département de synthèse chimique et de toxicologie, transfert du savoir-faire aux autres centres Roche

- Mise au point, développement, mesures de routine de solubilité pour les substances, à la fois à l'aide une méthode rapide (HT-method) ou a faible débit (shake-flask).

- Évaluation de la stabilité en milieu aqueux avec une méthode mise au point de manière autonome

- Modification de méthodes existantes pour aider à evaluer les propriétés in-vivo des molecules, en particulier par l'utilisation de fluides gastro-intestinaux simulés.

-Analyse in-silico (multivariate analysis, avec programme SIMCA)des mesures réalisées



Mes compétences :

Chemistry

International