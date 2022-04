Isabelle PASCAL

Je suis à la recherche d'un poste de Commerciale.



A ce jour, je suis à mon compte et je dispense des modules de formations à la communication auprès de clients comme les agences de publicité et les écoles de commerce : je prospecte, ensuite je fais une proposition de formation et enfin j'anime les modules que je conçois.

Je suis donc parfaitement rodée au business developpement et au conseil, que j'ai également pratiqué en tant que commerciale en agence de communication.

J'ai une première expérience de responsable media dans le secteur des cosmétiques, ce qui me dote d'une double culture agence et annonceur.

Je suis endurante, dynamique et j'ai le goût du challenge.

Je recherche un poste de commerciale qui allie les ressources humaines et le business développement.





Mes compétences :

COMMERCE

Communication

Communication - Marketing

Marketing

Pédagogie

Conseil

Formation

Enseignement

Gestion de projet

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet