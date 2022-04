Isabelle PATE

Découvrir l'ensemble de nos produits surArray



Une sensibilité innée pour le design et un savoir-faire en ergonomie ont forgé depuis 1941 une culture d'entreprise fortement orientée vers la qualité de ses produits ;

Une attention toute particulière aux exigences de ses clients associée à un service efficace fait aujourd’hui d'ELESA une entreprise couronnée de succès.

Avec plus de 75 ans d’expérience comme leader dans la production de composants en plastique et métal pour l’industrie mécanique, ELESA est la référence par excellence pour les concepteurs et les fabricants.

Ceci se résume au travers d’une base de plus de 40.000 références de produits pour une production annuelle de dizaines de millions de pièces;

Au-delà des chiffres, ELESA est composée d’un ensemble de compétences, machines et technologies en mesure de satisfaire et d’anticiper les demandes du secteur dans le monde entier.

La conception de nos produits se base sur la recherche d'une fonctionnalité optimale et de la meilleure ergonomie possible.

Nous nous efforçons ainsi de créer des produits au design unique, qui sont reconnus dans le monde entier comme des produits ELESA.

Qualité, fiabilité, contrôle, savoir-faire et traçabilité font la renommée de nos produits.



Mes compétences :

WordPress

Marketing

E-mailing

Contact Lab

Blogging

Industrie

Travaux publics

Machines outils

Manutention

Qad

Industries mecaniques

Conseils techniques