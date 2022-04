Isabelle PAUTY-LAGEYRE

Expertise :Journaliste-rédacteur, je vous propose un service unique: "Ecrire à votre image"

Si vous souhaitez informer vos clients avec des magazines sur mesure. Créer le buzz en surprenant les internautes. Toucher les journalistes et augmenter la notoriété de votre entreprise... Emma Pij trouve les mots justes pour dynamiser votre communication.



Atouts:Une expérience de 15 ans dans la presse nationale et régionale à l'écoute des entreprises, des artisans, des collectivités et des associations.

Un savoir-faire rédactionnel reconnu pour informer, convaincre et fidéliser vos clients.



Références clients : UhainaPo (fabricant de planches de surf en bois de luxe, entièrement faites à la main), le GAAPA (groupement des artisans d'art des Pyrénées Atlantiques), la Mairie d'Anglet...



Mes compétences :

Relations presse

Communication

Dossiers de presse

Journalisme d'entreprise

Presse

Secrétariat de rédaction