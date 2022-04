Isabelle PAUVERT

Après 3 années au poste d'informateur jeunesse et référent Europe au sein du Bureau Information Jeunesse (BIJ)de Levallois, mes supérieurs m'ont confié la responsabilité du service.

Le BIJ est une petite structure de 3 personnes qui accueillent les jeunes Levalloisiens pour répondre à toutes les thématiques les concernant : études, stages, jobs, mobilité, logement, projets solidaires...

Le BIJ de Levallois est sous la tutelle du Directeur Général du Développement Economique et de l'Emploi.

En plus de l'information généraliste nous pouvons regrouper nos interventions sous 3 missions :



- Rapprochement du jeune de l'entreprise : partenariat avec les collèges et lycée de la ville; mise en place de tables rondes autour d'un métier, visites d'entreprises, jobs étudiants



- Aide au projet : accompagnement des jeunes porteurs de projets, recherche de financements, soutien des dossiers auprès des différents programmes aide à la création d'entreprises



- Europe et International : accompagnement individualisé des jeunes désireux de partir à l'étranger, mise en réseau avec nos différents partenaires, campagnes de communication autour des programmes européens à destination des jeunes



Depuis plusieurs années, nous avons fait le constat qu'il existe un très grand nombre d'opportunités pour encourager la mobilité des jeunes en Europe. Or, ces programmes sont méconnus du grand public. C'est pourquoi, nous organisons chaque année un événement qui a pour but de communiquer sur les différents dispositifs existants :



* En 2005 : Exposition "S'ouvrir sur l'Europe" avec le CIO de Sceaux



* En 2006 : Conférence débat sur l'importance de la mobilité Européenne au lycée Léonard de Vinci dans le cadre du Printemps de l'Europe avec différents témoignages : jeunes, institutionnels (jeunesse et sport et programme Européen Jeunesse en Action), et entreprise (L'Oréal)



* En 2007 : Forum de la mobilité Européenne - intervention de nos partenaires présentant leurs dispositifs, ateliers de rédaction de CV Européns (Europass), conférence sur le nouveau Programme Européen Jeunesse en Action



* En 2008 : Rallye des Jeunes Européens - un jeu de piste au coeur de la ville à destination des jeunes, les énigmes étaient exclusivement dédiées à l'Europe. Une cinquantaine de participants... Premier prix un week-end à Bruxelles



* En 2009 : Concours Européen de Courts Métrages - Simulation de Parlement Européen - Débat Sida au sein d'un collège - Manifestation avec Nos Quartiers ont des Talents - Journée des métiers de l'environnement...



* Depuis 2010 : Festival Ptit Clap :

Speed Dating entre lycéens et entrepreneurs - Conférence sur les jeux dangereux - Débat Eco citoyenneté et Publicité en partenariat avec Culture Pub



Avril 2011, je suis nommée Directeur Adjoint du Développement économique et de l'Emploi de la Ville de Levallois.

Mes missions : animation, coordination, développement, communication des 5 services de la direction (Emploi, Mission Locale, Espace insertion, BIJ, Développement économique)



Depuis 2010 : Engagement au sein de l'association "L'Etoile de Martin" une association reconnue d'intérêt général ayant pour objectif de lutter contre le cancer de l'enfant en soutenant la recherche et contribuant à l'amélioration du quotidien des enfants malades



Mes compétences :

Europe

Développement économique