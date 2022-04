Isabelle PAVELIC

Direction des Ressources Humaines :

- Accompagnement de la stratégie de l'entreprise

- relations sociales : animation IRP, administrateur et pdce commission sociale de la branche

- pilotage de la formation; mise en oeuvre et suivi des accords France

- gestion de la performance et des talents, gestion des carrières, process d'évaluation

- cartographie des compétences

- mise en place d'outils RH (Business Plan RH, Revue d'activité RH, Plans de succession ...)

- communication RH

- projets RH

- plans de développement individuels ou collectifs...



Mes compétences :

Accompagnement

Capital humain

Formation

Projets RH