Isabelle PEGORARO

J'ai ouvert en 2007 ,une boutique de thés avec en plus , des produits diététiques , compléments alimentaires , fleurs de bach , huiles essentielle,phytothérapie , minéraux , elixirs d'orchidée et elixirs de minéraux , etc..

toujours à la recherche du bien être , j'ai acquis une formation de monitrice en naturopathie , ce qui me permet d'orienter mes clients vers des produits "ciblés" pour soulager des maux quotidiens

je milite pour la liberté des soins naturels



Mes compétences :

Diététique

Dyslexie

Graphologie

Médecine

Médecine chinoise

Reiki

Yoga