Bonjour,



Pendant 30 ans, j'ai évolué dans le monde de la comptabilité, juridique et social jusqu'au poste de Responsable Financier et Administratif dans une entreprise du bâtiment.



Depuis 2012, j'ai mis à profit mon expérience en aidant les dirigeants des PME/TPE, d’artisanat, du commerce, de profession libérale, ou leurs salariés à maîtriser la totalité de leurs logiciels Microsoft Office, EBP, CIEL ou leur apprendre à effectuer eux-mêmes leur comptabilité générale, en leur proposant des formations personnalisées dans leurs locaux, à distance ou à leur domicile, et surtout en fonction de leurs besoins avec professionnalisme et confidentialité. J'interviens sur toute la France.





Les formations sont effectuées sur vos propres documents et votre logiciel. Cela permettra :



- Une installation de votre logiciel et un paramétrage personnalisé à votre entreprise

- Une formation personnalisée selon votre demande et en fonction de vos connaissances

- Un apprentissage à votre rythme

- Une maîtrise plus rapide



Les programmes de formation sont adaptés selon vos connaissances que vous soyez débutant ou désirant vous perfectionner.



Je vous assure une totale confidentialité dans notre collaboration.



Les formations concernent les logiciels :



- EBP Devis et facturations, Gestion commerciale, compta, Bâtiment…

- Ciel Devis et facturations, Gestion commerciale, compta, Bâtiment ...

- Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint, Outlook…

- OfficeOpen



Et bien sûr l'initiation à la comptabilité générale



Pour plus d'information ou obtenir un devis GRATUIT, contactez-moi au 02 34 71 00 47, je me ferai un plaisir de vous renseigner et de vous guider. N’hésitez pas à visiter mon site web http://admin-gestion-formation.fr





Isabelle PERIN



Mes compétences :

Formation

EBP Compta

EBP Paye

EBP Gestion commerciale

EBP Devis & Facture

Secrétariat

Comptabilité générale

Déclarations sociales et fiscales

Rapprochement bancaire

pointage des comptes

Bulletin de salaire