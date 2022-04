Isabelle PERNOT

Forte d une carrière dans l hôtellerie restauration et le commerce, de l encadrement en passant par l entreprenariat, je souhaite aujourd'hui me spécialiser dans les métiers de la formation, de l accompagnement et du conseil.

Mon sens du partage, de la transmission se retrouve dans ma passion qu'est la cuisine.



Mes compétences :

Préparer et animer des séances de formation

Accompagner les personnes dans leur parcours

Élaborer le scénario pédagogique d une séance et p

Évaluer les acquis des apprenants

Organiser les documents administratifs

Recruter des salariés

Faciliter l intégration dans l entreprise

Encadrer des équipes

Transmettre des savoirs et savoir-faire

Repérer les difficultés individuelles

Mobiliser un réseau pour optimiser la réponse aux

Parler en public

Prendre des décisions

Certification SST