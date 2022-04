Isabelle PERRAY

Depuis 2002, je travaille à la FCN. Je gère un portefeuille de clients variés notamment dans les activités de prestations de services, commerce, hôtellerie restauration, pharmacie et d'autres professions de santé ainsi que dans le bâtiment. Ma priorité est de conseiller mes clients dans divers domaines notamment l'organisation comptable, la gestion de leur entité, la fiscalité et le droit social pour lequel j'ai particulièrement une prédilection. Spécialisée également dans la reprise et la création d'entreprise, j'assiste le client dans l'évolution de son projet afin que ce dernier se conclut par une réussite.



Mes compétences :

Social

Conseil

Création

Gestion

Expert Comptable

Comptabilité