Nathalie HAUSMANN

Avocat indépendant j'interviens principalement en droit des affaires, propriété intellectuelle et industrielle, droit des marques, droit d'auteur, sauvegarde et redressement judiciaire.



Une formation parisienne atypique en droit et gestion, une passion pour le monde de lentreprise, différents stages et 15 années dexpérience me destinent à être linterlocutrice privilégiée des chefs dentreprise installés en Champagne ou à Paris.



Dans un environnement légal compliqué, en constante évolution, j'accompagne les sociétés qui veulent sécuriser leur activité économique, notamment en les informant de la réforme sur les délais de paiements, les protections liées au droit d'auteur, à sa marque ou encore au nom de domaine de site internet. Effectivement, la contrefaçon et la concurrence déloyale touche plus dune entreprise sur deux en France.



Factures impayées, problèmes/rupture de contrats, respect des engagements fournisseurs,... sont autant de conflits auxquels les entreprises doivent faire face.

Afin de garantir aux dirigeants la disponibilité nécessaire, un créneau horaire leur est réservé chaque jour de 12h à 13h.



Enfin, persuadée que lorsquon est condamné à vivre ensemble il faut parfois trouver une voie rapide et alternative au système judiciaire qui tranche et ne répare pas, j'ai la volonté de faire aboutir des procédures de médiation qui permettent de trouver des solutions comprises et acceptées par tous.



Mes compétences :

Propriété intellectuelle

Droit de l'entreprise

Contentieux commercial

Droit d'auteur

Droit commercial, des affaires et de la concurrenc

Redressement d'entreprise