Isabelle PIAT

La distribution et moi....une histoire qui dure depuis plus de 15 ans!



Passionnée par ce secteur, j'y ai accompli un parcours riche et varié, jalonné d'expériences tant opérationnelles que fonctionnelles, qui me permet aujourd'hui de disposer d'une bonne connaissance des entreprises affiliées et de leur fonctionnement.



En 2004, j'ai découvert la gestion de projet et ce fut une véritable révélation! J'avais trouvé ma voie pour les années à venir et me suis donc spécialisée dans ce domaine depuis 2007.



Au sein de la direction Supply Chain de l'enseigne de hard-dicount Dia France, j'ai la responsabilité fonctionnelle des applications de front et back office utilisées par nos 850 magasins intégrés et franchisés. Un seul objectif: fluidifier et optimiser le flux marchandise...depuis nos entrepôts jusqu'au caddie de notre client!



Pour m’aider dans cette mission, j’encadre une équipe de 7 chefs de projets.



Prestataires de service pour nos « clients magasins », nous assurons l’interface permanente entre les directions opérationnelle et informatique : recueil du besoin utilisateurs, rédaction des cahiers des charges et jeux de tests fonctionnels, réalisation de la recette, suivi des "pilotes" puis formation des futurs utilisateurs. A l’issue du déploiement, nous gérons les évolutions de nos applications et assistons le service support dans l’analyse des anomalies remontées par nos utilisateurs.



Ces dernières années m'ont conforté: mon choix a été le bon! La diversité des sujets traités, le contact permanent avec le terrain, la nécessaire collaboration avec les différents services de l’entreprise, l’accompagnement au changement…font que j’ai trouvé dans ce métier de chef de projets utilisateurs la fonction qui me passionne.



Mes aspirations pour le futur:

- poursuivre mon métier de chef de projet

- découvrir d'autres enseignes de la distribution ou intégrer un cabinet de conseil

- travailler dans un contexte international ou à l'étranger



Alors, n'hésitez pas à me contacter!



Mes compétences :

MOA

Animation d'équipe

Gestion de la relation client

Management