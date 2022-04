Isabelle PIAT

Je suis Inspectrice Adjointe sur les départements 16 et 17, je suis au Gan Patrimoine depuis 08 1996.

J'ai fait l'essentiel de ma carrière au sein du Gan Patrimoine et souhaite partager mon expérience et agrandir mon équipe afin de pouvoir être présente au maximum sur les départements 16 et 17.

Arrêt du mandat Gan Patrimoine le 14 avril 2014.



Actuellement en arrêt longue maladie.

Invalidité cat 2 depuis 1er septembre 2014



Mes compétences :

Management

Formation

Défiscalisation

Gestion de Patrimoine