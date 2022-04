Isabelle PIAU

Mon parcours professionnel de plus de 20 ans au sein de différentes structures, m'a permis de m'adapter à différents environnements culturels et professionnels, et de développer des qualités d'ouverture d'esprit, de dynamisme, d’adaptabilité et d'organisation.



Afin d'affiner ma pratique et de développer mes compétences en tant que consultante en transitions professionnelles suite à une expérience de plus de 4 ans en accompagnement, j'ai suivi la formation (bac+5) de Paris X en Bilan de compétences, VAE , Gestion de carrière et Coaching.



Apporter de l’aide, des conseils aux personnes en transition professionnelle, les accompagner dans cette phase « particulière », dans la construction de leur projet professionnel font partie de mes motivations comme les amener à faire tomber leurs freins, à se poser les bonnes questions, pour trouver leur voie et donner du sens à leur vie professionnelle.



"Deviens ce que tu es" - Nietzsche

Comment trouver la bonne voie ? Faire évoluer son employabilité ? Devenir acteur et auteur de sa trajectoire professionnelle !



Parce que la transition professionnelle est un moment particulier, une période de changement (anticipé ou imprévu), et de questionnement, j'accompagne les personnes dans leur singularité, dans ce moment de « pause » pour penser à eux, à leur devenir professionnel et je les aide à cheminer vers leur projet, leur objectif et leur épanouissement professionnel et personnel.



(Bilan de compétences, Coaching, Outplacement individuel/collectif, Préparation à l'entretien professionnel,..)



Mes compétences :

Animation d'équipe

Coordination de projets

Accompagnement collectif

Pack office

Sens de l'écoute

Accompagnement individuel

Bilan de compétences

Psychologie

Risques psychosociaux

Projet professionnel

Connaissance de soi

Formation