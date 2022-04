Isabelle PIJNAKKER

Après des études d'anglais et une année passée aux USA, j'ai débuté à Dublin en tant qu'agent de réservation pour United Airlines. De retour à Brest, j'ai travaillé à l'aéroport de Brest pour deux sociétés de location de véhicules. J'ai embarqué sur un ferry de la Brittany Ferries et été en charge de l'animation des scolaires et des enfants. Le mal de mer m' a reconduite à terre où j'ai oeuvré au service commercial de SOFIBRA (Oceania Hotels aujourd'hui)pendant 3 ans. Après 3 ans au sein du Cabinet Bougeard,crise économique oblige, je me suis rendue à Dubai et y ai trouvé un poste en tant qu'instructeur de français: un métier passionnant compte tenu de la diversité culturelle des apprenants.



Mes compétences :

Assistante commerciale

Commerciale

FLE

Instructeur