Isabelle PINGUET

Forte d'une expérience opérationnelle de la fonction Ressources Humaines, dans un contexte de croissance, en environnement multi-sites au sein de la distribution spécialisée, j'aime relever les défis et travailler en conjuguant plaisir, respect, performance et bienveillance.



Après un parcours de Responsable Ressources Humaines en Région puis au sein des services centraux avec la responsabilité de la relation sociale, j'ai crée et pris en charge la direction du Département Développement Humain de Norauto France durant 12 ans.



J'ai piloté différents groupes de projets comme la détection de potentiels, l'accompagnement des cadres, la réflexion sur la Marque Employeur, et plus récemment la conduite du changement tout en veillant à toujours impliquer les collaborateurs, pour les inscrire au centre de la performance de l'entreprise.



Aujourd'hui, j'interviens dans le domaine du conseil en ressources humaines pour des entreprises du secteur de l'industrie, du service et de la distribution: du recrutement à l'évaluation, mise en place de l'évaluation 360° de managers et de dirigeants, audit social, réflexion sur nouvelle organisation et conduite du changement, accompagnement de managers opérationnels, entretiens professionnels, respect de la législation sociale, formation et accompagnement de RRH en prise de poste.



J'enseigne également sur les modules de recrutement, de GPEC,marketing RH et management par les compétences dans différentes écoles de commerce .



Mes compétences :

Développement des Compétences

GPEC

Gestion des Carrières

Recrutement

Marque Employeur

Négociation

Conduite du changement

Formation

Relation sociale