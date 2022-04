Isabelle PONCET-LEGER

Depuis 04/2011 : Responsable des Ventes Europe - CEPIA (Commercial & External Partnership Industrial Affairs) - SANOFI



2007-2010 : Responsable Achat Matières Premières Chimiques et réactifs de laboratoire pour Sanofi-Pasteur France



2005 Responsable Achat Voyages & Séminaires - Sanofi pasteur France (14 M€ dépenses / an)



2004 : Diplômée "6 Sigma" (Green Belt)



2003/2002 = chef de projet "externalisation des services internes et mise en place d'un processus de traitement direct avec l'agence de voyages.



1999/ 2001 = Responsable Achats de fournitures industrielles (filtres, vêtements de travail) et services (intérim, transport)



1994 - 1999 - Rhône-Poulenc Rorer (pharmacie)

- Coordination d'Achats hors production

- Veille stratégique (produits vendus à des tiers, brevets)

- Supply Chain (KPI's sur les sites industriels)



Mes compétences :

Acheteuse

Capacité à s'adapter

Chef de projet

Commerciale

dynamique

Leadership

Positive

S'adapter