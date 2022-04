Isabelle PONCEY VALDEMAR

 Contrôle de Gestion :



• Extraction des données financières sur des années de référence

• Création et gestion des outils d'analyse

• Ventilation et filtres des données pour améliorer l'analyse

• Projection trimestrielle et annuelle du résultat.

• Plan à court, moyen et long terme

• Analyses ponctuelles

• Préconisation sur les points d'amélioration : chiffre d'affaires, achats, charges sociales, imputations, logiciels informatiques, sous-traitance

• Analyse des actions correctives



 Gestion de projet :



• Etat des lieux des données

• Développement de solutions d'analyse

• Mise en place d'un protocole : rythme, qualité, deadlines, méthodes

• Contrôle des données remontées

• Création, gestion, analyse de tableaux de gestion, de tableaux de bord

• Reporting qualitatif et quantitatif à la hiérarchie

• Animation de groupes de travail d'équipes et de transversaux

• Coordination d'équipes



 Comptabilité Analytique :



• Définition des centres de profits

• Proposition et mise en place des codes d'imputation

• Définition des clés de répartition

• Contrôle des résultats analytiques,

• Analyse des écarts et mise en place d'actions correctives entre résultat analytique et résultat de comptabilité générale



 Comptabilité Générale :



• Enregistrement et vérification des écritures comptables

• Rapprochements bancaire

• Ecritures de fin d'inventaire

• Déclarations fiscales et sociales



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Access

Cognos

SAP R/3

Hyperion Financial Management

SAP Contrôle de Gestion

Ciel Compta

Consolidations

budgets

Cognos Impromptu

SAP FI

SAP ERP