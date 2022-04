Isabelle POT

20 ans en entreprise, chez hp (Ingénieur R&D puis Chef de Projet)

Certifiée Coach chez International Mozaik - MBTI chez Osiris Conseil (2003)

Certifiée PCC (Professional Coach Certified) chez ICF (International Coach Federation) depuis 2011

Certifiée Superviseure de coachs CSA (2015)

11 ans Consultante indépendante : coaching de dirigeants et de cadres, bilan de compétences, outplacement

4 ans Superviseur de Coachs

Plus de 2500 heures d'accompagnements individuels et collectifs

2006-2012 Partenaire TEAM CO Development

2008-12 Partenaire in&co

Depuis 2005 Consultante indépendante