Isabelle POTTIER (JARDIN)

Mon parcours professionnel est articulé autour de vente de prestations RH.



J'ai toujours privilégié une approche conseil, proximité et qualité.



Ingénieur commercial pendant 10 ans au sein du groupe ALLIUM dans la filiale formation professionnelle, j'ai poursuivi mon expèrience dans la vente de services en B to B dans un domaine ou les enjeux sont nombreux et les projets stimulants : l''externalisation de paie et de RH.



Actuellement Chargée de Missions (Relations avec les Ecoles) au sein d'une association, je bénéficie d'une grande autonomie pour gérer les relations avec les adhérents (Ecoles/universités) , mettre en place des événements, les projets de développement et l'aspect communication de l'association.



La communication et l'écoute sont mes" maîtres mots", que ce soit dans ma vie privée (avec 3 enfants c'est souvent nécessaire !) ou dans ma vie professionnelle car ils sont souvent synonymes de solutions.



Mes compétences :

Accompagnement

Commercial

Communication

Conseil

Développement

Dynamisme

Ecoute

Fiabilité

Formation

Humour

Motivation

Pro-activité

Proactivité

Qualité

Relations Ecoles

Vente

Levée de fonds

Relations clients