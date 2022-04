L’écoute, la rigueur, les capacités d’adaptation et d’implication démontrées lors de mes missions sont, pour moi, des qualités indispensables dans ce métier et m’ont permis de progresser et m'épanouir dans mes fonctions.



Mes compétences :

Autonomie et responsabilité

Assiduité et professionalisme

Comptabilité client

Motivation / esprit d'équipe

Relationnel