Isabelle PRADES

Forte d'une expérience de près de 10 ans dans la communication et l’organisation d’événements promotionnels, je suis désormais à la recherche d'un poste de chargée de mission en communication et événementiel.



Lors de mes 4 années d’expérience au Québec, j'étais chargée de la communication pour un bureau de conférenciers renommé de Montréal et responsable de l'organisation des évènements tels que des grandes conférences de 300 personnes composées essentiellement de chefs d’entreprises.

Ma mission était d’actualiser l’image de marque de l’entreprise, de rentre sa communication plus visible et plus homogène en redéfinissant l’identité de la charte graphique et des messages diffusés.



Mon dernier emploi en tant qu’assistante presse et communication à l’Office de Tourisme de Montpellier m’a permis d’acquérir de nouvelles compétences dans la gestion des relations avec la presse (journaux, radios) souvent en lien avec les objectifs de communication de la ville.



En travaillant à l’étranger, j'ai pratiqué plusieurs méthodes de communication et stratégie marketing. Je suis créative, enthousiaste et sais être force de propositions.

N’hésitez pas à me contacter pour avoir plus d’informations à mon sujet. Email : prades.isa@gmail.com



● MES OBJECTIFS PROFESSIONNELS :

Communication - Augmenter la notoriété d'une entreprise, d’une marque ou d’un lieu.

Réalisation - Organiser des événements promotionnels : professionnels sportifs ou culturels.



● LISTE DES SUPPORTS PROMOTIONNELS RÉALISÉS :

Brochures, catalogues, affiches, flyers, cartons d’invitations, capsules vidéos promotionnelles, site internet, animation de blog et de réseaux sociaux, annonce presse, newsletter, emailing…



● LISTE DES ÉVÉNEMENTS RÉALISÉS :

- Conférences et formations en entreprise : Événements *show* Journée de conférences (300 personnes), Formations en salle et formations en ligne sur internet.

- Réunion-Cocktails chefs d’entreprises vip

- Salons professionnels

- Voyages d’affaires et séjours touristiques

- Journée de tournage pour vidéos promotionnelles

- Soirées Courts Métrages

- Soirées Quizz culturels et Blind Test musicaux

- Shooting photos



● MON SAVOIR FAIRE :

- Chargée de communication : interne, externe, décisions de marketing stratégiques : développer la visibilité d’une organisation au niveau national ou international.

- Chargée de projets événement : de l'idée, à la réalisation et à l'évaluation.



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Organisation d'évènements

Réseaux sociaux

Communication

Webmarketing

Stratégie de communication