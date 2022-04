Isabelle PRIEUR

J'ai travaillé dans la distribution pendant 15 ans avant de m’orienter vers les métiers du conseil et de la formation. Mes différentes expériences : manager, gestionnaire, chef de projet m'ont permis d’acquérir une vision globale et opérationnelle du monde de l'entreprise.

Fondatrice du cabinet GINKO FORMATION, je partage mon vécu en concevant et animant des formations en management, en vente et en organisation

« Faire grandir les individus dans leur rôle de manager, leur donner les clés pour concilier performance collective et bien-être au travail, les accompagner pour trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle », tel est mon objectif



MES DOMAINES D’EXPERTISE :

- Management d’équipe: Asseoir sa posture de manager pour faire grandir ses collaborateurs

- Pilotage de la performance : Accompagner le manager dans le choix d’indicateurs pertinents pour piloter son activité, définir des objectifs, valoriser les réussites de son équipe à travers des indicateurs de résultat

- Gestion des conflits : Comprendre les clés des conflits : gérer les tensions au sein de son équipe, gérer les litiges avec les clients

- Relation de service : Faire du service client une priorité au quotidien

- Gestion de projet : Faire son métier en travaillant en mode projet

- Accompagnement au changement : accompagner ses collaborateurs dans les changements décidés par l’entreprise

- Organisation personnelle : Conduite de réunion et gestion du temps : Développer sa performance par une organisation efficace au quotidien



MON APPROCHE :

Construire ensemble des formations sur mesure

Peu de théorie, beaucoup de pratique

Un accompagnement au plus près du terrain



MES VALEURS :

Confiance : Une collaboration avec mes clients basée sur la confiance

Bienveillance : Parce qu'il faut souvent de nombreux petits pas pour aller loin

Ecoute : Etre avant tout à l’écoute des besoins de mes clients

Respect : De la culture, de l'histoire de chacun



Mes compétences :

Gestion de projet

Conduite du changement

Management d'équipe

Vente

Formation conduite de réunion

Rédaction supports de formation

Organisation déploiement système d'information

Mise en place d'animations commerciales

Négociation et achat fournisseur

Organisation recette utilisateur

Étude d'impact

Gestion de la communication

Mise en place de changements organisationnels

Animation de formations

Formation gestion du temps

Rédaction cahier des charges

Grande Distribution

Mise en place de plans de formation

Formation professionnelle

Gestion d'un compte d'exploitation

Refonte de processus

Animation commerciale

Plan de formation

Formation

Distribution

Gestion des conflits

Gestion de la relation client

Merchandising

Gestion commerciale

Management opérationnel

Pilotage de la performance

Accompagnement au changement

Gestion des mails

Ingénierie pédagogique

Enseignement