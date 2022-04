Isabelle QUEMENEUR

Expert-Comptable Mémorialiste : voila pour la qualification.

Service et Conseil, rigueur et relationnel : c'est pour la façon.

J'ai le défaut de m'investir énormément dans mes "dossiers" , parce que ce sont des Entreprises, des Clients, des Dirigeants, dont je me sens en partie responsable, moi aussi.

J'ai exercé dans de grandes Sociétés de Commissariat aux Comptes ou d'Expertise, et il n'est pas impossible que je m'oriente pour la suite, vers une position opérationnelle dans une entreprise dont l'état d'esprit corresponde à mon caractère de Bretonne...