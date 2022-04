Isabelle RAMBEAUD

Bonjour,



Ayant débuté professionnellement dans la communication culturelle, j'ai poursuivi mon parcours dans le formation.

Cette période a été pour moi l'occasion de pratiquer le coaching auprès d'étudiants dans l'enseignement supérieur.

Je me suis également investie dans le secteur des Ressources Humaines en accompagnant étudiants et diplômés par le biais de bilans de compétences, outils de communication et développement de réseau professionnel.



De tout temps sensibilisée au développement personnel, à la relation à l'autre et à l'approche psychologique, j'ai souhaité explorer la voie de la sophrologie.



Après une formation à l'Institut de Sophrologie Existentielle Bordeaux Aquitaine, j'exerce aujourd'hui à Bordeaux et à Montalivet.



Je souhaite échanger avec les personnes sensibilisées au développement personnel.



n'hésitez pas à me contacter



A bientôt



Mes compétences :

Sophrologie