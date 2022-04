Mise en œuvre de la politique de l'emploi fixée par les pouvoirs publics.

Relation avec les partenaires à l'emploi et institutionnels. Conseiller les employeurs privés et publics.

Définir la stratégie, la mise en œuvre, l'organisation nécessaire au développement des structures sur le département.

Gestion du personnel, recrutement, management d'une équipe de 15 personnes.



Mes compétences :

Autonomie dans la tenue du poste

Pragmatique. Gestionnaire et opérationnel

Recrutement