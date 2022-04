Après plus de 10 ans dans l industrie automobile dans des postes de centre de compétences centraux (recrutement, people development, GPEC) et de proximité RH ( HR BP usine et HR BP R&D) je viens de rejoindre l aéronautique à un poste Responsable Emploi et Compétences GPEC.



Mes compétences :

Gestion des compétences

Gestion des carrières parcours professionnels

Recrutement

Gestion des relations sociales

Gestion des processus

Administration du personnel