Isabelle REBOURSIN

Gestion de projets stratégiques : définition des enjeux et objectifs avec la Direction Générale, animation de groupes de travail transversaux, recherches prospectives et innovantes, analyse des données, gestion des risques, élaboration et suivi des plans d’actions.



Qualité : expertise de la qualité fournisseurs jusqu’à la qualité clients et des différents outils de qualité interne (AMDEC, 5S, SPC, Lean Manufacturing,…).



Achats : maîtrise des solutions d’optimisation des coûts d’achat : segmentation des achats pour élaboration d’une stratégie, appels d’offres, rationalisation, négociation, partenariats.



Développement Durable / RSE : parfaite connaissance du concept et de sa traduction dans tous les métiers de l’entreprise (RH, marketing, finance, achats, HSE…). Très bon réseau pour développer le volet sociétal.



Management d’équipes : 15 années d’expérience.



Langues : Anglais courant, bon niveau en allemand.



Mes compétences :

Achats

Amélioration Continue

Automobile

BTP

Développement durable

Economie

Économie sociale

Economie sociale et solidaire

Energie

Environnement

Gestion de projets

ISO26000

Lean

Lean Management

Management

Optimisation

Optimisation des coûts

Production

Qualité

RSE

Recrutement