Pascal PASCAL MAHOT (MAHOT)

16 ans d'expériences dans les achats directs et indirects dans différents secteurs d'activité : Energie, Télécoms, Automobile & Banque.



Diplômé du MAI en 2002, j'ai choisi d'intégrer l'industrie automobile, ce qui m'a permis de développer les fondamentaux des achats et de déployer mes compétences dans des univers très différents pendant 7 ans : achats en OPEX et en CAPEX, sur des familles d'achats directs et indirects, en France comme à l'International avec du management d'équipe.



Dans le cadre d'une création de poste je rejoins une organisation plus décentralisée dans le secteur bancaire dans un contexte de restructuration et de fusion des réseaux Caisse d'Epargne et Banque Populaire. A cette occasion, j'y développe la compétence de management de projet pour vendre notre expertise achats et réaliser des missions de conseil au bénéfice des Régions pour optimiser leurs achats.



Je décide 3 ans après, dans le cadre d'une création de poste et d'une organisation achats qui se décentralise, d'intégrer la Direction des Achats Suez-Eau pour piloter une catégorie d'achat technique avec de forts enjeux d'animation de réseau et de montée en compétence de la filière achats en France. Depuis 7 ans, j'y ai la chance d'aborder des thématiques très avancées au niveau achats en collaboration avec le centre technique Suez : plan de progrès fournisseur, création de valeur partagée, innovation ouverte, stratégie et études make or buy, outils PowerBI d'animation de réseau



Mes principaux centres d'intérêts professionnels :

Goût pour la négociation

Mode projet

L'orientation client

Bénéfices mutuels

Développement de leviers achats matures

Performance et co-création de valeur

Fonctionnement en réseau

Innovation ouverte



Mes compétences :

Gestion de projets

Responsable Achats

Formateur

Négociation

Réseaux sociaux

Plan de progrès fournisseur

Amélioration continue

Pilotage de la performance

Conduite du changement

Analyse de la valeur

Innovation