Isabelle REGNIER

Le contrôle interne facteur de sécurité et d’amélioration constante du fonctionnement de l’entreprise.

Rigueur, esprit d’analyse, de synthèse, de service, efficience, méthodologie et pédagogie pour :

Elaborer et mettre en place des processus performants et maîtrisés,

Auditer, évaluer, optimiser les processus existants,

Accompagner le changement en mettant sous contrôle les risques des projets,

Rédiger des conclusions recueillant l’adhésion des opérationnels

Etre force de proposition et veiller à la réalisation des plans d’action,

Offrir une vision claire et pertinente par des rapports synthétiques et précis,

Assurer la continuité et la qualité de service pour vos clients en se coordonnant avec la démarche

qualité





Mon expérience comme Responsable du contrôle de gestion au sein d'entreprises côtés me conférent une grande aisance dans l'audit et le contrôle financier.



Rigueur, autonomie, engagement et esprit d'excellence ont caractérisé chacune de mes expériences.



Mes compétences :

Amélioration des performances

animer

Contrôle de gestion

Contrôle interne

Gestion des Risques

Management

Motiver