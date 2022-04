Isabelle REIG

Vous êtes à la recherche d'une assistante confirmée, maîtrisant les logiciels de bureautique de base, l'organisation, les déplacements, les tableaux de bord et le reporting. Je pense être la bonne personne.



Experte de l'assistanat, vous trouverez mon cursus professionnel et ma motivation.



Je brigue un poste idéalement polyvalent, enrichissant et responsabilisant. J'ai aujourd'hui envie de rejoindre une entreprise ambitieuse et de porter avec elle un projet motivant.



N'hésitez pas à me contacter.



Mes champs de compétences :



- Interface entre la présidence et les services : assurer le relais d'informations

- Etablir & acheminer les procédures, viser leurs applications

- Gérer l’intendance extra & intra services

- Mettre en place & gérer un service Marketing de A à Z

- Contribuer à la mise en œuvre des dossiers, coordonner l’activité administrative & logistique

- Déterminer les actions à mener, maîtriser les risques des propositions, superviser le travail des équipes & rendre compte à la hiérarchie

- Gérer les urgences & les priorités

- Notions de comptabilité et de contrôle de gestion



Mes compétences :

Excel

Outlook express

SAP

Publisher et Photoshop

Word

Exchange 2010

Sagemcom

Sage ligne 100

Powerpoint

Assistante de Direction

Assistante commerciale

Communication

budgets

Sage Accounting Software

Microsoft Publisher

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Microsoft Exchange Server

IBM AS400 Hardware

Adobe Photoshop

Marketing