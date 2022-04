Isabelle REINBOLD-CONVERSET

Responsable et Directeur Juridique depuis 20 ans dans des environnements exigeants et internationaux, mes domaines d'intervention principaux sont la propriété intellectuelle et les nouvelles technologies, le droit économique et le droit des sociétés (incluant les fusions-acquisitions).

Les différentes structures dans lesquelles j’ai évolué (PME, sociétés familiales, grands groupes) m'ont permis d'aborder ma fonction de façon pragmatique et pro-business, afin d'être un support efficient et proactif pour les opérationnels et le top management.



Mes compétences :

Droit des affaires

Nouvelles technologies

Propriété intellectuelle

Droit des sociétés

Droit économique

Droit des contrats

Distribution