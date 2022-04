Isabelle RENAULT

Rigoureuse, organisée, avec un bon sens du relationnel sans oublier l'indispensable esprit d'équipe, je souhaite développer mes compétences en "middle management" dans une entreprise dynamique et à taille humaine, pour participer à son développement.



Mes quelques années passées au sein de grandes entreprises m'ont apportés beaucoup de notions en terme d'organisation, de procédure qualité, de communication et aujourd'hui, ces expériences me permettent de faire la chasse au gaspillage, de gagner en efficacité tant en terme de chiffres d'affaires, que de fidélisation des clients.



Mon souhait aujourd'hui, est de développer mes compétences managériales, en partageant mes connaissances et mon expérience dans une petite ou moyenne entreprise qui développe son activité autour des valeurs durables.



Mes compétences :

Siebel

Customer Relationship Management

Clarify

SugarCRM

SAP Sales and Distribution

Sales Force

Microsoft Office

SAP SD Sales

SAP Netweaver > SAP BW

SAP CRM

SAP