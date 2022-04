Isabelle REY (EX ASLANIAN)

Depuis mi janvier 2017, je recherche un emploi dans le domaine commercial : commerciale, assistante administrative ou commerciale, de direction...

Idéalement en cdd pour un contrat maximum de 12 mois ayant un projet de reconversion professionnel hors du domaine commercial à court terme.



Je travaille désormais dans le secteur commerciale BtoB depuis 10 ans, ayant créer mon entreprise en 2015, j'ai quelques notions de gestion et de rigueur administrative.



J'ai fondé mon entreprise MJR Conseils qui me permet de proposer des conseils, des formations et toutes prestations commerciales aux entreprises.



Mon statut d'indépendante me permet de faire valoir mon expertise commerciale pour toutes les activités commerciales telles que la téléprospection, l'externalisation de la force de vente ou bien l'animation commerciale.



Dans ce cadre là, j'ai notamment effectué des missions pour différents CDT ( Comité Départemental du Tourisme) dont le but était de déceler des projets de séjours éventuels dans leur région mais également des groupements d'hôtels indépendants qui cherchent de nouveaux adhérents, mais également des lieux touristiques qui souhaitent développer leur notoriété à travers une campagne de promotion téléphonique.



Cette mission m'a été confié par Promotion Services acteur incontournable du marketing de groupe en France depuis plus de 30 ans.





J'étudie toutes propositions de partenariats venant des acteurs du monde B2B qui, comme moi, travaille avec les dirigeants, Directeurs et chargés de Communication, Directeurs commerciaux et RH afin de mettre à profit nos réseaux et de travailler en collaboration dans une relation gagnant-gagnant.



Mes compétences :

Communication

Animation de formations

Marketing

Assistanat commercial

Prospection commerciale

Négociation commerciale

Commerce B2B

Développement commercial

Accompagnement individuel

Accompagnement collectif

Parentalité