Isabelle RIBEIRO

Je travaille dans la conception et la vente de cuisine et salle de bain. Je complète cette activité avec des produits annexes comme le mobilier de salon-séjour.

Mon principe est simple : je travaille en bureau d'étude et déplacement au domicile du client. Un climat de confiance s'instaure donc très rapidement.

Je me déplace avec mes échantillons, il est donc plus facile pour le client de se projeter dans son futur environnement, bien sûr les perspectives 3D que je réalise l'aide beaucoup aussi !



J'ai donc un travail très riche en contact humain et j'y prends beaucoup de plaisir.



Mes compétences :

Cuisine

Vente

Vente à domicile