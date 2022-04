Isabelle RIBLET

J'exerce la psychothérapie à Belfort et à Marseille. Je suis formée et certifiée à la Gestalt thérapie du lien par CHAMP G, institut de Gestalt du Nord.

J'accompagne les adultes, les enfants et les adolescents en psychothérapie individuelle.

J'anime des groupes de psychothérapie pour adultes et enfants.

J'accompagne par le coaching de vie sentimentale, toute personne ayant des difficultés dans ses relations amoureuses (infidélité, engagement, amant, peur d'être quitté, jalousie…).

J'effectue des formations en prévention des risques psychosociaux, en communication et gestion du stress.

J'accompagne les équipes dans la prévention et la gestion des conflits

Par ailleurs, j'anime des ateliers de gestion du stress, estime de soi, savoir communiquer, anxiété, s'affirmer, gérer ses émotions dans les structures et entreprises.



Mes compétences :

GESTALT THERAPIE

Gestion du stress

Communication

Psychothérapie

