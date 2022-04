Isabelle RICARD

C.V.

PRODUCTION TEXTES DRAMATIQUES

1. Fictions audiovisuelles :

- « Jeanne» Court métrage, auteur, réalisation, 2011

- « Puboscope», programme court, co-écriture, 2009

- « TéléSouk », dépôt SACD 23826 programme court, co-écriture, 2010



2.Scénarios d’Entreprises

- Incenteam : Ecriture de scénarios pour jeux interactifs

- T Com T: Ecriture de sketches humoristiques pour SPERIAN présentés au Salon de la protection, 2008



3. Théâtre

- « Evangélismes » pièce satirique présélectionnée aux « Rencontres de la Cartoucherie » 2006

- « Léo et les Couleurs à Croquer » Spectacle pédagogique jeune public, 2008

- « La Blessure Culturelle » texte Clownesque, Conservatoire de Saint Maur, 1987



AUDIOVISUEL HORS MEDIA

- Carpe Diem Productions Investigation documentaire

« Moteur Zéro Pollution » 1998

- Publicis Events France (2001- 2006)

Chargée de production pour Films produits et photos Renault:Stylisme, casting.

- La Française d’Image: Chargée de production (2005)

- Ovation Assistante réalisation pour CEGETEL (2002)

Assistante déco. Assistante costumes

- Shortcut Events Recherche Iconographie pour Pernod

Ricard (2001



SPECTACLE VIVANT

- OTC de NICE Carnaval (1996 – 2001)

Direction artistique – chargée de production - Direction troupe d’animation – Casting comédiens et animateurs - Création costumes – Création masques.

- W.M Événements Responsable musique et costumes

pour le Country Club de Monaco (1997)

- WM Événements Assistante mise en scène, 1996: Chargée Iconographie, costumes, direction artistique de 700 enfants pour spectacle commémoratif de la Famille Princière de Monaco

« Les 700 ans de la Famille Grimaldi »



EMPLOI D'ACTRICE



Cinéma/ télévision

- R.I.S, épisode 74, « Des Lendemains Sombres », Eric Leroux.

- Bimboland, Ariel Zeïtoun

- L’Instit , Christian Faure

- Dans un Grand Vent de Fleurs , Gérard Verges



Théâtre

- Compagnie Franck Moritz Ensemble En langue allemande

- Macbeth, William Shakespeare, Francfort

- Prométhée Enchaîné, Echyles, Francfort

- Tarahumaras, Antonin Artaud, Francfort



Compagnie Polygène

- La Reine Christine, Strinberg (rôle titre)

- Les Bannières de Mai, Catherine Monnot, créé au Théâtre duSoleil (Ariane Mouchkine).



Compagnie Art-Scène

- Une Aspirine pour Deux, Woody Allen



- Spectacle de clowns, Tristan Rémy/ Hélène Parmelin

- Les Boulingrins, Courteline

- Attention ! Attention ? Créé au Théâtre de la Tempête



- Madame Marguerite, Roberto Athaïde



Autre: Doublage voix, Voix off, Pub.



EMPLOI DE MUSICIENNE

- Concerts musiques urbaines, Urban Sax (Choriste)

- Concerts musiques urbaines, Urbi-Flat (Pianiste)

- Le Carnaval des Pitchouns, spectacle musical jeune public

(Actrice/Choriste)



EMPLOI DE PEINTRE SUR VISAGE

- Compagnie Tableau Vivant : spectacles déambulatoires

- Jours de Fêtes Evénements : Avant-premières Cinéma, CE.

- Mélusine : Spectacles de rue.

- Parhélie : Arbres de Noël.

- Dianniversaire : Arbres de Noël



EMPLOI DE FORMATRICE EN COMMUNICATION AVEC

L’OUTIL THEATRE ET ECRITURE DRAMATIQUE



"Team Building actif et ludique"

Novartis objectif: trouver en équipe un nom au projet de CRM



"Cohésion d’équipe par le jeu théâtral et l’écriture collective"

- Laboratoire KCI médical 2008

- Tetrapack 2008

- Gaz de France 2007

- Télékurs 2006



Mes compétences :

Auteur

Auteur scénariste

Chanteuse

Cinéma

Comédienne

Communication

Directrice artistique

Evénementiel

Formation

Formation en Communication

Maquillage

Maquillage artistique

Metteur en scène

Peinture

Réalisatrice

Scénariste

Spectacle

Spectacle vivant

Télévision spectacle

Théâtre