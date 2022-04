Isabelle RICH

Manager au sein du département Secteur Public chez Deloitte Conseil, j'interviens auprès des acteurs et institutions publiques notamment auprès des établissements d'enseignement supérieur et de Recherche.



Dans le cadre de mes missions, je suis principalement

mobilisée sur les interventions suivantes :

- Accompagnement à la transformation et à la réorganisation (accompagnement aux fusions,assistance au passage à l'autonomie, accompagnement au changement..)

- Cartographie et modélisations de processus

- Conduite d'audits organisationnels sur les fonctions de support et de soutien des établissements

- Suivi et évaluation de politiques publiques

- Accompagnement à la définition d'orientations/objectifs stratégiques