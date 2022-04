Isabelle RICHARD

Grâce à un parcours professionnel riche en expériences, j'ai atteint un bon niveau d'expertise dans de nombreux domaines juridiques relevant du droit privé.

Enseignante à l'université puis juriste en matière bancaire et financière, je m'investis aujourd'hui dans la création et la mise à jour de supports pédagogiques (Basic Job, Clic&Clair, Memo Job...) et de modules de formation destinés principalement aux conseillers bancaires, assureurs et gestionnaires de patrimoine.



Mes compétences :

Assurances

Banque

Coaching

Conseil

Finances

Formation

Juridique

Assurance

Finance

Veille juridique