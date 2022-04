Isabelle RICOUARD

Passionnée par les nouvelles technologies, j’ai développé des applications, rédigé des cahiers de charges, mis en place des systèmes d’informations de gestion dans des PME comme des grands groupes



Professionnelle du marketing, j’ai occupé pendant 20 ans des postes à responsabilité chez un éditeur de logiciel de gestion international, leader sur son marché, avec lequel j’ai été actrice de transformations majeures dans l’IT : de DOS à Windows, puis vers le cloud et le Web 2.0.



J'ai lancé avec succès de nouvelles offres, élaboré des stratégies marketing de conquête de nouveaux clients et de fidélisation de la base installée, piloté les partenariats et développé l’écosystème. J’ai de plus constamment exercé mon expertise en management de projets transversaux, aux côtés des directions générales, directions financières ou DSI.



Les défis liés à la transformation rapide des marchés, des organisations, des métiers et des modèles de vente sont de plus en plus nombreux pour les entreprises d'aujourd'hui. C’est pourquoi j’ai rejoint Wyse MC en septembre 2014, afin de mettre l’ensemble de mes compétences et expertises au services des directions générales des PME et de les accompagner dans l’exploitation de leur ADN et de leur potentiel.

Depuis sa création en 2011, Wyse Management Consulting a pour vocation d’accompagner les dirigeants de PME et ETI dans l’amélioration de leur performance commerciale de leur entreprise, garantissant ainsi son développement et sa pérennisation.



En 2016, WYSE MANAGEMENT CONSULTING crée un Pôle Recrutement grâce à l’acquisition d’AXPRIM, un cabinet français indépendant en Gestion des Ressources Humaines. Structuré en 2 pôles d’expertises : gestion prévisionnelle des emplois et stratégie RH.



Partageant avec nos clients la conviction que le capital humain est un facteur déterminant de la performance économique de l’entreprise, nous avons aujourd’hui décidé de renforcer nos services sur cet axe majeur : les ressources humaines.

La synergie ainsi créée va d’une part renforcer la qualité des missions de recrutement grâce à une meilleure adéquation entre les profils proposés et le contexte et les enjeux de leur société.

Et d’autre part, cette nouvelle dimension de recrutement et conseil RH viendra compléter efficacement l’accompagnement opérationnel dans nos missions de conseil et la mise en œuvre des recommandations.



Mes compétences :

Gestion de projet

Prise de parole

Cash management

Communication

Marketing stratégique

Accompagnement au changement

Finance

Sage Accounting Software

Customer Relationship Management

Microsoft SharePoint

Marketing produit

Gestion de la relation client

Business Intelligence

Web 2.0