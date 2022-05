Romain HUGOT

Carrière débutée chez France Télécom dans des fonctions de production puis de contrôle qualité. Consultant chez l'éditeur Concept à partir de 1989 sur des solutions de consolidation et contrôle de gestion pour grands groupes avant de rejoindre Sage en 1995 en tant que Chef de produit au sein du Marketing. Nommé Directeur de projet, mené le projet Euro, un ouvrage écrit sur les impacts de l'euro dans les systèmes d'information (200 pages, Editions d'Organisation, 15000 exemplaires). Directeur du Marketing Produit de la Division PME de Sage en 2001, Directeur de la Stratégie de Sage en 2003, conduit le projet de dématérialisation des déclarations fiscales et sociales, a la charge de la communication institutionnelle, des études de marché et du "datamining", conduite de nouveaux projets.



Mes compétences :

Communication institutionnelle

Centre de profit

Gestion de projets

Modèles économiques

Étude de marché

Loobying