Isabelle RIQUIER

Ergonome UX Designer pendant 37 ans chez BNP Paribas, je représente ma société maintenant dans un Mécénat de compétences au coeur de l'association A2MCL- Association des Aidants et Malades à Corps de Lewy.

Cette jeune association est dédiée à la MCL, 2ème maladie neurodégénérative la plus répandue après Alzheimer.

Cette maladie, difficile à diagnostiquer, est souvent assimilée à d'autres maladies (Alzheimer, Parkinson, Dépression); or, il est essentiel que la maladie à corps de Lewy soit bien identifiée pour avoir un traitement adapté et les familles bien guidées.

Mon objectif en intégrant cette association est de l'aider de mon mieux pour faire connaître et reconnaître la maladie, aider les familles des malades et aider la recherche médicale.

L'ergonomie reste en toile de fond pour certains aspects mais d'autres axes sont à couvrir et c'est pour moi un challenge stimulant au bout duquel il y aura j'espère bientôt une reconnaissance d'utilité publique de l'association A2MCL !



Mes compétences :

Ergonome Européen (ARTEE)

Ergonomie

Expert Ergonomie à l'AFNOR

IPRP - CRAMIF

Conseil

Usability

Ux design

User experience

Accessibilité numérique