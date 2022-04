Isabelle RIVOT

Consultante conseil en Ressources Humaines, j’ai fondé alto-conseil qui a vu le jour en 2000.

Accréditée référente, pour la réalisation des bilans de compétences, je développe des méthodes et des dispositifs d’accompagnement à la mobilité professionnelle, au reclassement et à la création d’entreprise.



Pour accompagner des personnes en situation professionnelle difficile, je propose de travailler sur les besoins, les valeurs et la responsabilité pour renforcer son pouvoir d’agir et développer une communication respectueuse de soi et des autres.

Cette approche m’amène à collaborer à des recherches et des missions intégrant la démarche de développement durable sous l’angle de la Responsabilité Sociale et du respect de la diversité



Pour les entreprises et les collectivités locales, je réalise des missions d’audit et de conseil, d’analyse de métiers, d’identification et transfert de compétences, de gestion prévisionnelle des emplois et des carrières.



En Ingénierie et animation de formation mon champ d’intervention se situe dans les disciplines relationnelles et vise à l’amélioration de la communication interpersonnelle en entreprise.



Mes compétences :

Reclassement

Mobilité de carrière

Coaching professionnel

Formation

Bilan de compétences

Création d'entreprise