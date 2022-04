Isabelle ROBINEL

Je suis aujourdhui perofesseur de français langue étrangère (FLE) , après une carrière de plus de 15 ans dans la gestion de projet /l' assistanant commercial.

J'ai obtenu un master 2 de Didactique du FLE et Interculturalité à l'Université de Paris V Descartes.

A partir du 30 septembre, j'occuperai un poste de professeur de CMA (cours municipaux pour adultes) pour la Mairie de Paris (mercredi et samedi).



Mes compétences :

Enseignante

FLE

Formateur