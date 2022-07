Isabelle SARTORI

Bonjour,



Formatrice dans le domaine de la bureautique depuis + de 10 ans, je recherche un complément de revenus, avec un télétravail.

Je vous propose, grâce à mon savoir faire bureautique et mon intérêt pour la perfection informatique des documents :

• Word (courriers, publipostage, …),

• Excel (statistiques, tableaux croisés dynamiques, graphiques, …),

• Power Point (diaporamas),

• Courriels Outlook (listes de contacts, suivi des courriels, …),

de créer, ou de modifier, et mettre en page divers types de documents informatiques. Je travaille très rapidement et fournis des documents « propres ».



Cet échange professionnel peut se faire par e-mail, et être rémunéré, soit au document, soit un forfait par mois ou par semaine.



Je peux également « coacher » un utilisateur après une formation bureautique, et l’assister sous forme de mail.



Mes compétences :

Externalisation

Outlook

Télétravail

Outsourcing

Word

Coaching

Excel

Formation