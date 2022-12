Isabelle SOVILLA

Prestataire de services

Assistance administrative et commerciale au services des PME

Mes compétences :

Accueil. Assistance. Conseil.

Secrétariat administratif et commercial.

Word; Excel; Pack office; Canva; Logiciels internes aux entreprises.

Suivi des devis; Commandes; Contrats; Facturation.

Suivi des litiges et règlements clients/fournisseurs.

Tenue du registre de la comptabilité (formules de valeurs comptables et pièces de décompte de

Etats des lieux et inventaires.

Conception et classement de documents.

Gestion des stocks et réapprovisionnement.

Tenue des Plannings de réservation; Planning du personnel.

Télé prospection; Télévente; Communication et médiation presse.

Piloter et coordonner l'activité d'une équipe;

Organisation et mise en place de manifestations: Particuliers et ou Professionnelles.

Superviser l'acheminement et l'installation de la logistique et de la signalétique; nécessaire à

l'organisation de manifestations; Démarches et formalités administratives si rapportant.

Prévention des risques de malveillance et d'incendie pour les établissements recevant du publique.

Analyse des besoins

Conseil en organisation